Соглашение о сотрудничестве по созданию проекта системы экомониторинга в Ташкенте подписано между мобильным оператором «МегаФоном» и хокимиятом столицы в рамках международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия».

«МегаФон» поддержал реализацию программ по охране окружающей среды. В ближайшее время в Ташкенте заработает комплексная система экомониторинга.





«Вопросы защиты окружающей среды сегодня находятся в числе приоритетных в большинстве стран. Развивается законодательство в сфере охраны природы, промышленные предприятия ищут возможности для сокращения негативного влияния. Современные цифровые решения значительно упрощают эту задачу. Они позволяют не только в режиме реального времени отслеживать состояние окружающей среды, но и оперативно реагировать при ухудшении ситуации. У „МегаФона“ есть позитивный опыт внедрения систем экологического контроля в нескольких российских регионах, а также на промышленных предприятиях. Мы рады предложить хокимияту Ташкента собственные наработки и экспертизу в решении этой важной задачи», — отметил коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов «МегаФона» Эмин Антонян.

Стороны договорились о совместной проработке проекта по внедрению цифровых решений, обеспечивающих постоянный контроль состояния атмосферного воздуха и других компонентов окружающей среды в Ташкенте.

«Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с „МегаФоном“. Узбекистан ставит цифровизацию одним из приоритетных направлений развития. Так, в 2020 году вступила в силу стратегия трансформации регионов и отраслей „Цифровой Узбекистан — 2030“. За последние два года в Ташкенте была проделана большая работа. Сотрудничество с „МегаФоном“ — логичное продолжение начатого», — сказал заместитель хокима Ташкента по внедрению информационных технологий Алексей Хен.





Среди решений «МегаФона», успешно работающих в российских регионах, есть аналитическая платформа «МегаФон Экология», которая в динамике отображает оценку качества компонентов окружающей среды — воздуха и воды, оперативно выявляет аномальные значения и отправляет уведомления в удобном формате — по электронной почте, в пуш-уведомлении или SMS. Платформа способна в автоматическом режиме оповещать аварийно-спасательные службы о возможности распространения опасных веществ в воздухе и помогает предотвращать экологические инциденты и аварийные ситуации.

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