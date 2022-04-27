И. о. начальника Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций («Узкомназорат») назначен Аъзам Абдушукурович Абдуллаев. Постановление об этом 27 апреля издал Кабинет министров Узбекистана, сообщило Министерство юстиции.

Напомним, предыдущий руководитель «Узкомназорат» Голибшер Зияев был освобождён от должности в ноябре по поручению президента Шавката Мирзиёева «за ошибочные и несогласованные действия». Тогда в стране без объявления был ограничен доступ к таким интернет-ресурсам, как Telegram, Facebook, YouTube, «Одноклассники» и другие.

Менее чем через три часа ограничения были сняты. Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов тогда заявил, что «односторонние, не продуманные до конца» действия «Узкомназорат» были приняты «по указанию правительства».