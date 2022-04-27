Заседание Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности состоялось 26 апреля, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

В нём приняли участие председатель комитета Кутбидин Бурханов, члены комитета, командующий Национальной гвардии Узбекистан Рустам Джураев, группа экспертов комитета и представители соответствующих министерств и ведомств.

Была заслушана информация командующего Нацгвардией о проделанной работе по обеспечению общественной безопасности в стране в 2021 году и первом квартале 2022 года.

Отмечалось, что в ходе патрульной службы, проведённой в 2021 году и I квартале 2022 года, совместно с Министерством внутренних дел были задержаны около 200 разыскиваемых преступников, а также выявлены и переданы семьям ранее пропавшие без вести граждане.

Было выявлено более 800 преступлений, установлено более 2000 незаконных предметов (ножи, биты, пневматическое и охотничье оружие), 1096 единиц боеприпасов, 10451 психотропное и более 15 килограммов наркотических веществ и составлены административные протоколы в отношении 1965 лиц, совершивших правонарушения.

Кроме того, совместными группами по экологии и охране окружающей среды «Экопатруль» проведено более тысячи рейдов и составлены административные протоколы в отношении 471 лица, совершивших правонарушения.

За I квартал текущего года по поступившему 61 сообщению мобильными патрульными группами был задержан и передан в органы внутренних дел 51 человек, совершивший 47 правонарушений.

В 2021 году оперативными группами задержано 618 лиц, совершивших преступления и правонарушения на охраняемых объектах, в том числе в квартирах. За первый квартал раскрыто 25 преступлений, задержаны двое разыскиваемых лиц и спасены жизни трёх граждан.

В ходе заседания также были обсуждены законы «Об охранной деятельности», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием законодательства об оружии» и отчёт Кабмина об итогах исполнения в первом квартале 2022 года Государственной программы по реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы в «Год обеспечения интересов человека и развития махалли».

Национальная гвардия в целях регулирования отношений в сфере охраны, а также определения уполномоченного государственного органа в этой сфере, его прав и обязанностей разработала проект закона «Об охранной деятельности».

Целью закона является регулирование отношений в сфере охранной деятельности. Его основными задачами являются защита жизни и здоровья физических лиц, их имущества и объектов от посягательств, сохранение общественного порядка на территории охраняемых объектов, профилактика и пресечение правонарушений.

Законом определяются полномочия Нацгвардии в сфере охранной деятельности.

На заседании также обсуждён закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием законодательства об оружии».