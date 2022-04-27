26 апреля жители Дехканабадского района Кашкадарьинской области сообщили об убийстве детёныша бурого медведя, предположительного того самого, который ранее был запечатлён вместе с медведицей и ещё одним медвежонком на фото Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды. Экологи с радостью сообщили, что краснокнижные, охраняемые тянь-шаньские бурые медведи встречены в горной местности Дехканабада.

В среду пресс-служба Госкомэкологии сообщила, что в ходе оперативного мероприятия инспекторы экологии и сотрудники районного ОВД нашли в доме подозреваемого — жителя села Кызылсай Дехканабадского района К. Ш. — шкуру детёныша медведя. Мужчина утверждает, что нашёл медвежонка уже мёртвым.

Шкура направлена на экспертизу. С подозреваемого взята объяснительная записка, расследование продолжается, сообщил Госкомэкологии.

Уголовный кодекс Узбекистана предусматривает наказание за уничтожение видов животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу, в виде штрафа в размере от 400 до 600 базовых расчётных величин или ограничение свободы от 3 до 5 лет либо лишение свободы от 3 до 5 лет.