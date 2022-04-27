Новобранцы, призванные на военную службу, принесли присягу на верность Родине. Фотокорреспондент «Газеты.uz» Евгений Сорочин посетил торжественную церемонию и поговорил с родителями новобранцев.
В воинских частях и учреждениях Министерства обороны 24 апреля состоялись торжественные церемонии принятия присяги новобранцами, призванными на военную службу. Мероприятия прошли во всех военных округах, воинских частях и учреждениях Узбекистана. В столице церемония была проведена у монумента «Ватанга касамёд» («Клятва Родине») на территории Государственного музея Вооруженных Сил.
Первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Шухрат Халмухамедов зачитал солдатам поздравление министра обороны.
Замминистра Шухрат Халмухамедов первый слева
«Каждый мужчина должен дать клятву перед Родиной, родителями, — отметил «Газете.uz» командир воинской части, подполковник Азиз Ахмедов. — Это делается один раз в жизни… Присяга торжественная, потому что на мероприятии присутствуют близкие солдат — это свидетели того, что [юноши] принесли присягу на верность Родине и взяли на себя ответственность за защиту её».
Все солдаты, принявшие присягу, прибыли на срочную военную службу этой весной. В течение 20 дней с ними проводились занятия по общевоинским уставам, духовно-просветительной, строевой, физической, огневой, инженерной подготовке, а также по другим специальным дисциплинам, рассказал Азиз Ахмедов.
«[Теперь] у них есть воинский, боевой дух. За это время они стали самостоятельными, ответственными за себя», — добавил подполковник.
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Офицер рассказал, что жизнь военнослужащих после принятия присяги меняется. До церемонии они не ходили в наряд, за нарушения их не наказывали по дисциплинарному уставу.
По словам Азиза Ахмедова, военнослужащие, принявшие присягу, за совершённые преступления наказываются согласно Уголовному кодексу и дисциплинарному уставу. После завершения военной службы они, как и все граждане, несут ответственность только по Уголовному кодексу, но за ними сохраняется обязанность о нераспространении военных тайн.
Бобуржон Юлдашев, отец солдата Бобуршоха Захиджонова, рассказал, что приехал на церемонию из Наманганской области вместе с одноклассниками сына и другими родственниками. О дате приведения новобранцев к присяге ему сообщил командир подразделения.
«Сын родился 14 января — символично. С детства сам хотел стать военным. Мама переживала, но это его долг перед Родиной. Почему бы не отпустить? После срочной военной службы он хочет поступить в высшее военное образовательное учреждение, Нацгвардию», — сказал Бобуржон Юлдашев.
Он добавил, что после церемонии и до 6 часов вечера солдатам дали увольнение. В это время семья поедет к родственникам, живущим в Ташкенте, где приготовят плов.
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Другой родитель, Ильдар, приехал к сыну из Самарканда. Он рассказал, что сам служил в армии в Карелии, ещё при Советском Союзе.
«У сына не получилось с работой, сказал, что пойдёт в армию. Он стремился попасть. Предпочтений по выбору войск у него не было, но он старался попасть в войска, где надо работать с техникой… Я не переживал за сына. Напротив, старался, чтобы он почувствовал, что такое армия, что такое родители, чтобы у него расширился кругозор».
Ильдар с сыном и семьей
Ильдар рассказал, что видел сына и пересёкся с ним взглядом.
«Я не очень соскучился. Нужно, чтобы он почувствовал себя мужчиной. Если захочет продолжить военную службу, мы не против. Как все мужики служили, пускай служит», — сказал он.
Юлии о дате церемонии сын Ильхан сообщил по телефону. Она приехала из Навои.
«Сказал, что ему очень нравится, что кормят очень хорошо. Я ему говорила: если не поступишь, пойдёшь в армию. Но он поступил. Учится заочно в Москве на инязе. Я решила, что ему и армия не помешает. Хотела, чтобы он был спортивным. При поступлении на работу это тоже может быть плюсом, и я сказала: все равно иди в армию».
Юлия добавила, что, если сын захочет продолжить военную службу, возражать она не будет.
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