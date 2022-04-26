Компания UzAuto Motors в первом квартале 2022 года получила 619,6 млрд сумов чистой прибыли, что почти на 75% больше, чем показатель за аналогичный период 2021 года. Это следует из квартального финансового отчёта компании.

За январь-март выручка Uzauto Motors составила 8,6 трлн сумов. Это почти в два раза больше выручки за тот же период прошлого года (4,4 трлн сумов).

Себестоимость выпущенной продукции в сравнении 2021 и 2022 годов выросла в 2 раза: с 3,55 трлн до 7,2 трлн сумов. Однако при этом валовая прибыль компании составила 1,47 трлн сумов, превысив прошлогодний показатель на 64%.

Расходы общества за январь-март составили 7,6 трлн сумов. Налог на прибыль уплачен в размере 143 млрд сумов — это в 2,15 раз больше первого квартала 2021 года.

Чистая прибыль UzAuto Motors в первом квартале достигла 619,6 млрд сумов. За аналогичный период прошлого года цифра была на 75% меньше — 352,29 млрд сумов.

За три месяца автоконцерн выпустил 68746 машин. В 2021 году было произведено всего 236667 легковых автомобилей.

В феврале президент Шавкат Мирзиёев поручил увеличить выпуск до 160 тысяч автомобилей за первое полугодие, до конца года производство должно достичь 275 тысяч единиц. При этом Узбекистан экспортировал в первом квартале автомобилей на 43,8 млн долларов, что составляет всего 45,4% от суммы в январе-марте 2021 года.