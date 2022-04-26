Компания TOK BOR занимается поставкой, размещением и сопровождением станций зарядки электромобилей в Узбекистане с 2020 года. Cегодня она является одним из крупнейших операторов в данной сфере.

Мировые продажи электромобилей продемонстрировали стремительный рост, увеличившись на 43% до более 3,24 млн единиц, несмотря на то что общие продажи легковых автомобилей упали на 14%.

Узбекистан не стал исключением. За 2021 год в страну завезли 809 электромобилей — это в шесть раз больше, чем в 2020 году. В 2022 году в целях стимуляции спроса на импорт электротранспорта в Узбекистан вводятся дополнительные льготы. А в 2021 году импорт электрокаров был освобожден от уплаты таможенной пошлины, акцизного налога и автотранспортных сборов, что приведет еще к более значительному росту электромобилей в стране.





Популяризация электротранспорта создает необходимость в увеличении количества зарядных станций. На сегодня насчитывается более 1500 электромобилей и почти 30 зарядных станций, расположенных преимущественно в Ташкентской, Ферганской и Самаркандской областях.

Быстрые зарядные станции для электромобилей предназначены для установки на парковках торговых и офисных центров, гостиниц, ресторанов и медицинских центров, на территории жилых комплексов. Зарядная сессия электромобиля от быстрой станции занимает от 15 минут до 50 минут до полного заряда батареи электромобиля.





Если вас интересуют бизнес-тренды 2022 года, то инвестиции в электрозаправки от компании TOK BOR, как в развивающееся и пользующееся спросом направление, является выгодным вложением капитала с относительно небольшим периодом окупаемости. Компания TOK BOR предлагает рассмотреть возможность развития нового направления деятельности уже существующего бизнеса и возможности открытия нового.

Зарядные станции для электромобилей — бизнес, который будет только развиваться и иметь перспективы в будущем. TOK BOR не просто продает станции зарядки электромобилей, а предлагает готовые решения «под ключ». Компания учла все необходимые требования местного рынка как к самим электрозаправкам, так и к программной составляющей.





Комплекс TOK BOR включает пользовательскую, клиентскую и серверную часть продукта с внедренными местными платежными системами, биллинговую и языковую части. При этом предлагает несколько вариантов сотрудничества, что может быть привлекательным для любого субъекта предпринимательства.

C TOK BOR можно быть на шаг впереди и в числе первых начать зарабатывать деньги с электрозаправок.

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