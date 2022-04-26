Космический челнок Crew Dragon c четырьмя членами экипажа на борту 25 апреля вернулся на Землю после 17-дневного путешествия на орбиту Земли и Международную космическую станцию, сообщило космическое ведомство США NASA. Корабль успешно приводнился в Атлантическом океане близ штата Флорида.

9 апреля челнок был доставлен на орбиту Земли ракетой Falcon 9 компании Илона Маска Space X. Этот запуск двух компаний — Space X и Axiom является первым коммерческим рейсом на Международную космическую станцию.

Пристыкованный к МКС челнок Crew Dragon. Фото: NASA.

Группа из четырёх космических туристов должна была пробыть на орбите около десяти дней, однако из-за плохих погодных условий в планируемом месте приводнения в Атлантическом океане, возврат миссии отложили до 25 апреля.

За время, проведённое на МКС, туристы провели исследования и собрали научные материалы. Сообщается, что это исследование роста раковых клеток, демонстрационные испытания нового очистителя воздуха для использования на станции и исследование с использованием автономных плиток для будущего космического строительства.

Острый красный перец растёт на МКС. Фото: NASA.

Отстыковка челнока Crew Dragon от МКС. Скриншот из видео Axiom.

Через 16 часов после отстыковки от МКС экипаж Crew Dragon вернулся на Землю.

Успех этой первой частной миссии астронавтов на Международную космическую станцию является важным шагом в открытии возможностей для космических путешественников и достижении цели NASA в отношении коммерческого бизнеса на низкой околоземной орбите, сказал администратор ведомства США Бил Нельсон.