Американский бизнесмен Илон Маск достиг договоренности с руководством Twitter о покупке компании, сообщило агентство Reuters.

Сделка с Twitter была одобрена советом директоров компании и теперь подлежит голосованию акционеров. По словам аналитиков, каких-либо нормативных препятствий не ожидается.

«Совет директоров провёл вдумчивый и всесторонний процесс оценки предложения Илона, уделяя особое внимание стоимости, гарантиям и финансированию», — приводит портал PRnewswire слова независимого директора совета директоров Twitter Брета Тейлора.

«Свобода слова — это основа функционирующей демократии, а Twitter — это цифровая городская площадь, на которой обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества. Я также хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, усилив продукт новыми функциями, сделав алгоритмы с открытым исходным кодом, чтобы повысить доверие, победить спам-ботов и аутентифицировать всех людей», — заявил Илон Маск.

В начале апреля миллиардер приобрёл 9,2% Twitter, став одним из крупнейших акционеров соцсети. Вскоре после этого он предложил полностью выкупить компанию по цене 54,2 доллара за акцию, отметив, что эта цена заметно превышает рыночную стоимость бумаг.

«Я надеюсь, что даже злейшие мои критики останутся в Twitter, потому что это и есть свобода слова», — написал Илон Маск.

В Узбекистане Twitter по-прежнему остается в реестре нарушителей законодательства о персональных данных граждан Узбекистана наряду с TikTok, «ВКонтакте» и WeChat. Доступ в эти социальные сети и мессенджеры на территории страны ограничен.