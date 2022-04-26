Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов 25 апреля принял вновь назначенного посла Кыргызстана Мусу Джаманбаева, сообщило ИА «Дунё».

Принимая копии верительных грамот посла, замглавы МИДа поздравил дипломата с назначением на ответственный пост и пожелал успехов в осуществлении дипломатической миссии.

На встрече была подтверждена обоюдная готовность сторон к активизации связей в политической, торгово-экономической, транспортной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, говорится в сообщении.

Был обсуждён ход реализации ранее достигнутых договорённостей, а также график предстоящих мероприятий на высшем, высоком и межрегиональном уровнях. Напомним, президент Узбекистана планирует посетить Кыргызстан в конце мая.

Достигнута договорённость о продолжении взаимодействия в рамках ООН, СНГ, ШОС, ОИС, ОЭС, ОТГ и других международных структур.

Новому послу Кыргызстана 43 года. В 2000 году окончил Бишкекский гуманитарный университет по специальности «Востоковедение и международные экономические отношения». Работал на государственной службе — в системе МИД, аппарате парламента, правительства и президента страны. С мая 2021 года возглавлял службу протокола главы государства.

Муса Джаманбаев сменил на этом посту Ибрагима Джунусова, который возглавлял посольство Кыргызстана в Узбекистане в 2018—2022 годах .