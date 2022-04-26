В интернете распространилась аудиозапись, на которой хоким Хатырчинского района Навоийской области Сайфиддин Низомов заявляет, что школьные учителя должны быть строгими с учениками и могут бить их, если надо.

«Мы исправим ситуацию с компьютерами… Книг хватает или нет? Учителя, которые дают знания, должны быть требовательными. Они должны спрашивать, где задание, где конспект. У учителя должны быть речь, знания, требовательность. Надо делать замечание ученику за невыполнение домашнего задания перед всеми. Только тогда будут изменения», — говорит хоким.





«Как нас били учителя, когда мы были учениками, пока мы не выросли? Именно „палка“ учителя сделала нас теми, кем мы являемся. Я очень уважаю учителей. Побейте одного-двух. Ничего страшного не будет. Из-за одной-двух пощёчин ничего не будет. Пусть учится, читает, нужно заставлять… Я был бы нормальным учителем. Если бы я был учителем, я бы так же, как сейчас, преподавал. Требуйте, как я», — заявил Сайфиддин Низомов.

Реакция хокимията

Пресс-служба хокимията Хатырчинского района в своём сообщении отметила, что этот район является одним из лидирующих по поступлению выпускников школ в вузы.

«Нас радует, что во многих вузах нашей страны учатся хатырчинские студенты», — отметили в хокимияте.

«Чтобы не утратить это лидерство, хоким района и соответствующие должностные лица сделали традицией ежедневное посещение учебных заведений», — говорится в сообщении.

«Недавно в ходе беседы хокима района и ответственных лиц с руководителями школ с низким качеством обучения были даны рекомендации о том, как организовать содержательное времяпрепровождение учеников в свободное время, мотивировать их к учебе, вовлекать в кружки, при необходимости, обучать и воспитывать подрастающее поколение в строгой дисциплине», — заявили в администрации.

Хокимият считает, что «эта ситуация была по-другому интерпретирована в социальных сетях». «В сотрудничестве с образовательными учреждениями будут приняты соответствующие меры для предотвращения подобных случаев», — отмечается в сообщении.

«Однако эта ситуация была интерпретирована в социальных сетях по-другому. Чтобы предотвратить подобные случаи, совместно с образовательными учреждениями будет осуществлена соответствующая работа», — заявили в хокимияте, не уточнив, о предотвращении каких случаев идёт речь.