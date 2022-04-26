Один из крупнейших цифровых холдингов Узбекистана Digital Holding в рамках международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» презентовал технологические решения для реализации стратегии «Электронное здравоохранение — 2025» и подписал меморандум о сотрудничестве в этом направлении с «МегаФоном» и ООО IT-Med при Министерстве здравоохранения Узбекистана.

«Современные цифровые технологии помогают не только выстроить и автоматизировать процессы, освободив персонал медицинских учреждений от части рутинных работ, но и повысить качество и эффективность оказываемых услуг. Так, решения в области телемедицины предоставят доступ к высококвалифицированной врачебной помощи любому пациенту независимо от того, где он находится, а система выписки электронных рецептов позволит контролировать оборот лекарственных препаратов и обезопасить пациентов. У команды Digital Holding большой опыт в реализации подобных проектов в других странах, и мы рады предложить свои возможности для усиления системы здравоохранения в Узбекистане», — рассказал Андрей Майгур, генеральный директор Digital Holding.





Единая база данных и комплекс интегрированных информационных систем в Узбекистане окончательно сформируются к 2025 году. Кроме разработки решений для телемедицинских консультаций и запуска платформы электронных рецептов усилия сторон будут направлены на развитие информационных систем, помогающих упростить управление средствами фонда медицинского страхования и контролировать качество оказываемых услуг.





Пациентов медицинских учреждений ждет переход на электронные медицинские карты и удобные сервисы онлайн-записи к врачам, информирование о результатах лабораторных исследований с помощью SMS и e-mail. Также запланировано моделирование системы для работников скорой медицинской помощи с аудио- и видеосвязью между диспетчерами и бригадами и оперативным SMS-оповещением врачей.





«Масштаб задействования цифровых технологий в области здравоохранения Узбекистана становится все более широким. Построение пациенто-ориентированной цифровизации сферы здравоохранения поможет в первую очередь повысить качество и эффективность оказания медицинских услуг населению, а также упростить процесс управления. Цифровые решения Digital Holding направлены на достижение более успешных результатов в профилактике и лечении заболеваний», — подчеркнул Артур Хакимов, директор IT-Med.

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