Художник Inkuzart создал граффити «Коррупция» на стене рядом со зданием Агентства по противодействию коррупции Узбекистана по улице Шота Руставели в Ташкенте. На серой стене из шлакоблока изображён главный герой фильма «Шум бола» по одноимённой повести Гафура Гуляма, закинувший на плечо мешок с надписью «Corruption» и воровато озирающийся по сторонам. В тёмное время суток арт-объект производит особенно сильное впечатление.

Директор Агентства по борьбе с коррупцией Акмал Бурханов поддержал граффити, написав в своём ТГ-канале: «Мы каждый день стараемся поскорей избавиться от напасти коррупции, внести вклад в развитие страны. Однако коррупция до сих пор остаётся тяжёлым грузом на наших плечах. Чем скорее мы избавимся от этого груза, тем быстрее достигнем целей, стоящих перед нами. Поэтому не только Агентство по противодействию коррупции, но и всё население должно активно участвовать и помогать».

«Агентство всегда поддерживает творческую идею автора граффити Inkuzart и подобный бескомпромиссный креативный подход к борьбе с коррупцией», — сообщил он.

Граффити Inkuzart в столице уже неоднократно закрашивали. В феврале был уничтожен портрет Эйнштейна и его формулы, созданные художником для учащихся 103-й школы на Чиланзаре. В прошлом году закрасили граффити о монополии автопрома рядом с заправкой «Узбекнефтегаза».