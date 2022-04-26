В социальных сетях распространилось фото документа, в котором заместитель хокима Андижанской области по вопросам туризма, спорта и культуры Азизхон Максумов поручает руководителям областных органов госуправления, организациям и предприятиям организовать с 25 апреля ежедневное исполнение андижанской польки и объявить по области «месячник андижанской польки».

Подлинность документа «Газете.uz» подтвердили в хокимияте области.





На основании указаний, данных на собрании под руководством хокима Андижанской области Шухрата Абдураззакова, «месячник» объявляется в связи со 100-летием андижанской польки и 65-летием одноименного ансамбля.





Дано указание провести челленджи и флешмобы в многолюдных местах, в том числе гостиницах, магазинах, авто- и железнодорожных вокзалах, и автобусах.

Отчёты о проведении мероприятий должны предоставляться каждую пятницу до 15 часов в виде фотоальбома и письменной информации.





В Telegram-канале хокимията Андижанской области размещены фото и видео празднования 100-летия андижанской польки в Андижанском, Кургантепинском районах и Андижане.