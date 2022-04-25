В понедельник, 25 апреля, по большей части территории страны ожидается малооблачная погода, сообщил Узгидромет. В дневные часы температура воздуха будет в пределах +24…+28 градусов.

По областям Ферганской долины в этот день местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. По горным районам местами могут быть сильные дожди. При грозе возможно усиление ветра до 17−22 м/с. В отдельных предгорных и горных районах республики возможны селе-паводковые явления, предупреждает Узгидромет.

Со вторника и до конца недели по стране установится преимущественно сухая и тёплая погода. К середине недели с выносом теплой воздушной массы с районов зарубежного юга дневная температура воздуха повысится до +27…+32 градусов.

В отдельных районах центральных и восточных областей 27 апреля местами возможен кратковременный грозовой дождь, преимущественно небольшой интенсивности.

По северу и пустынной зоне 27 апреля, местами по республике 28 апреля возможно усиление ветра до 17−22 м/с.