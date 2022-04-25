Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 мая посетит с визитом Кыргызстан. Об этом сообщил кыргызский президент Садыр Жапаров в интервью kabar.kg.

По его словам, в тот же день Кыргызстан посетит и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

27 мая ожидается прибытие всех президентов государств-членов Евразийского экономического союза.

«У всего есть свое время. Обращаюсь к тем, кто говорит, что ни один президент не приезжал к нам — потерпите, все приедут», — заявил Садыр Жапаров.

В марте 2021 года в рамках государственного визита президента Садыра Жапарова в Узбекистан страны договорились создать совместный инвестфонд, открыть авиасообщение в Сох и решить вопрос со спорной местностью Ункур-Тоо, выделить 100 грантовых мест для кыргызстанцев в узбекских вузах, подготовить проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 и другие. Шавкат Мирзиёев заявил, что «такой исторической встречи между странами раньше не было».