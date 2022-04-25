Беларусь выразила готовность участвовать в проекте строительства трамвая в Ташкенте. Об этом 25 апреля заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко во время встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, передает БЕЛТА.

В Ташкенте 25−27 апреля проходит международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия», на которой представлена и белорусская экспозиция в области машиностроения.

«У нас есть предложения в области пассажирского городского транспорта. Развитие электротранспорта сегодня — не просто дань моде, на наш взгляд, это основное решение, которое будет определять структуру транспорта в ближайшие десятилетия. Хотели бы предложить наши возможности в этом экологичном секторе транспорта», — сказал Роман Головченко.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале заявил о планах вернуть трамвай в Ташкент. В том же месяце главе государства были презентованы первые проекты по восстановлению трамвайного движения. На днях Kun.uz сообщил со ссылкой на источник, что строительство трамвайных линий в Ташкенте начнётся с 2023 года.

«Белорусская сторона готова предоставить комплексные решения с необходимой инфраструктурой, планированием и поставкой подвижного состава. Если такое решение будет принято, то будем рассматривать и возможность производства в Узбекистане», — отметил премьер-министр.

Белорусская сторона также заинтересована в развитии производственной кооперации, отметил глава правительства страны.

Роман Головченко также затронул тему сельского хозяйства и обратил внимание на то, что Беларусь и Узбекистан имеют крепкую аграрную базу и современные технологии выращивания сельхозпродукции.

«Мы должны быть готовы к необходимости увеличения объёмов производства продуктов питания. У белорусской стороны есть предложения по реализации совместных программ с Узбекистаном с использованием нашего опыта и технологий. Готовы обеспечить потребности в племенном скоте, комбикормах, премиксах, ветеринарных препаратах, создание опорных молочно-товарных комплексов», — подчеркнул он.

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По его словам, высокую актуальность имеет проект по производству антибиотиков, которые пока не выпускаются ни в Узбекистане, ни в сопредельных странах. Совместное белорусско-узбекское предприятие «Белфарм» уже инвестировало в организацию выпуска этих средств в Узбекистане более 8 млн долларов.

Главы правительств обсудили также сотрудничество в сфере образования, научно-технической и инновационной сфере.

В 2021 году товарооборот между Беларусью и Узбекистаном составил 301,9 млн долларов и увеличился к уровню 2020 года на 7,8%.

Основными позициями белорусского экспорта в 2021 году стали специфические товары, мясо и мясопродукты, лекарственные средства, полимеры винилхлорида, сухое молоко и диагностические реагенты. Основу импорта товаров из Узбекистана составили хлопчатобумажная пряжа, свежие и сушёные фрукты, специфические товары, медный прокат и постельное бельё.