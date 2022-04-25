Постановлением Кабинета министров утверждены меры по поддержке надомников. Они должны сократить неформальную занятость и повысить охват трудоустройством безработных и людей с инвалидностью.

С 1 июля разрешается организация надомничества на основе гражданско-правового договора, в том числе договоры подряда, на выполнение работ, производство товаров и оказание услуг. Виды услуг, оказываемые надомниками, поручено расширить.

Перечень видов деятельности, осуществляемых на условиях надомничества, должны утвердить в месячный срок.

Также с 1 июля по 1 января 2025 года:

— при исчислении налога на доходы физлиц надомникам доход с надомничества рассчитывается с уменьшением на 50%, но не более размера до 1 млн сумов в месяц;

— надомники выплачивают социальный налог в порядке, установленном для самозанятых лиц;

— предприниматели, организовавшие надомничество в махаллях в отдалённых и труднодоступных районах (перечень районов утверждён приложением №1 к постановлению), получат единовременную субсидию на первые три месяца надомного труда каждого надомника в размере его среднемесячного дохода за счёт средств Фонда общественных работ при Министерстве занятости и трудовых отношений.

Порядок предоставления поручительства Государственным фондом поддержки предпринимательской деятельности «ведущим» субъектам предпринимательства в размере до 75% суммы кредита распространён на субъекты предпринимательства, где трудятся не менее 10 надомников, работающих в отдалённых и труднодоступных махаллях.

В период с 1 июля по 1 января 2025 года предприниматели получат субсидию от Государственного фонда содействия занятости на покрытие до 50% расходов (до десятикратного размера БРВ) по приобретению оборудования для надомников, включённых в железную, женскую, молодёжную тетради или Единый реестр социальной защиты.

Субсидия выделяется на основании социального контракта, заключаемого между субъектом предпринимательства и центрами содействия занятости населения на условии безвозмездной передачи надомникам оборудования, приобретённого за счёт субсидии, и регулярного мониторинга органами по труду эффективности труда надомников и возврата субсидий, выделенных на неиспользуемое оборудование.

За счёт кредитов на развитие семейного предпринимательство не менее 500 млрд сумов намечено направить на надомничество.

Безработные люди, желающие заниматься надомничеством, будут обучаться в моноцентрах «Ишга мархамат» и центрах профессионального обучения махаллей. С 1 января обучение профессиям для надомников будет вестись в негосударственных образовательных учреждениям на основе госзаказа.

В двухмесячный срок Минтруда поручено запустить портал сезонных работ и надомничества.



