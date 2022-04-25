В Улан-Баторе (Монголия) завершился чемпионат Азии среди взрослых по спортивной борьбе. Сборная Узбекистана завоевала 2 серебряные и 6 бронзовых медалей, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Медали завоёваны по греко-римской, вольной и женской борьбе.
Серебряные медали:
-87 кг: Жалгасбай Бердимуратов (греко-римская борьба);
-97 кг: Рустам Ассакалов (греко-римская борьба);
Бронзовые медали:
-55 кг: Джасурбек Ортикбоев (греко-римская борьба);
-82 кг: Мухаммадкодир Расулов (греко-римская борьба);
-130 кг: Муминжон Абдуллаев (греко-римская борьба);
-50 кг: Жасмина Иммаева (женская борьба);
-65 кг: Аббос Рахмонов (вольная борьба);
-86 кг: Бобур Исломов (вольная борьба).