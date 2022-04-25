В Улан-Баторе (Монголия) завершился чемпионат Азии среди взрослых по спортивной борьбе. Сборная Узбекистана завоевала 2 серебряные и 6 бронзовых медалей, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Медали завоёваны по греко-римской, вольной и женской борьбе.

Серебряные медали:

-87 кг: Жалгасбай Бердимуратов (греко-римская борьба);

-97 кг: Рустам Ассакалов (греко-римская борьба);

Бронзовые медали:

-55 кг: Джасурбек Ортикбоев (греко-римская борьба);

-82 кг: Мухаммадкодир Расулов (греко-римская борьба);

-130 кг: Муминжон Абдуллаев (греко-римская борьба);

-50 кг: Жасмина Иммаева (женская борьба);

-65 кг: Аббос Рахмонов (вольная борьба);

-86 кг: Бобур Исломов (вольная борьба).