Утром в субботу у торгового центра Atlas в Учтепинском районе Ташкента скопилось огромное количество людей. Причиной стало объявление о скидках до 70% на бытовую технику в магазине Mediapark. По оценке ГУВД Ташкента, всего к ТЦ пришло около 18 тысяч человек.





«В связи с невозможностью одновременного обслуживания такого количества людей, а также в целях обеспечения безопасности граждан торговый центр был закрыт», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов установили ограждения вокруг центра и контролируют ситуацию, отметили в ГУВД.





Сообщается, что одна женщина потеряла сознание из-за жаркой погоды и давки. Ей на месте была оказана первая медицинская помощь.

Отметим, что на близлежащих улицах в первой половине дня наблюдались большие пробки.