Государственная комиссия по приему в образовательные учреждения Узбекистана разрешила гражданам вернуться из Украины и перевестись на обучение в вузы страны в упрощённом порядке, сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.

В связи с этим с 26 апреля студенты могут подать заявление в вуз Узбекистана, куда они хотят перевести учёбу.

При этом в Минвузе предупредили, что в процессе оформления документов студенты, которые обучались в украинских вузах в предыдущие годы, но были отчислены или взяли академический отпуск, получат отказ в переводе учёбы.

К 4 марта из Украины в Узбекистан были эвакуированы 200 студентов.