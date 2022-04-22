Узбекистан решительно осуждает террористические акты, совершенные в дни священного месяца Рамадан в городах Кабул, Мазари-Шариф и Кундуз, заявило Министерство иностранных дел.

«Акты насилия, приведшие к многочисленным жертвам среди населения, препятствуют установлению устойчивого мира и национального согласия в Афганистане», — говорится в заявлении.

Узбекская сторона выразила искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщалось ранее, в результате трёх взрывов в двух школах Кабула 19 апреля погибли минимум шестеро, ранены около 20 человек. Взрыв в шиитской мечети в Мазари-Шарифе стал причиной гибели по меньшей мере 30 человек, еще 80 получили ранения. Взрыв в мечети в Кундузе унес жизни не менее 10 человек, 15 были ранены.





