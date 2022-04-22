Центральный банк Узбекистана установил с 25 апреля (с учётом двух выходных дней) новые курсы иностранных валют к узбекскому суму.

Курс доллара США снижен на 41,8 сума — до 11260,28, евро подешевел на 167,23 сума — до 12167,86. Рубль, напротив, укрепился на 1,59 сума — до 143,53 сума.





В преддверии заседания правления Центробанка о рассмотрении основной ставки сум за два дня девальвировал до 42,71 сума, но после объявления о сохранении ставки на уровне 17% национальная валюта отыграла двухдневное падение.

В марте сум резко обесценился, потеряв за полторы недели (с 9 по 18 марта) 6,1% стоимости — с 10897,27 до 11571,99 сума. Для стабилизации курса и снижения инфляционных ожиданий 17 марта Центробанк повысил ставку с 14% до 17%, с тех пор сум укрепился на 311,71 сума, или 2,7%.

21 апреля Центробанк принял решение не менять основную ставку, поскольку несмотря на определённую стабилизацию экономической ситуации в основных странах-торговых партнёрах, в том числе их валютных курсов, уровень неопределённости и рисков остаётся высоким.