Президент Шавкат Мирзиёев 21 апреля на встрече с жителями новообразованного Кукдалинского района Кашкадарьинской области прокомментировал сложную ситуацию в мире и её влияние на Узбекистан.

«Ситуация в мире сегодня очень серьезная. Нефтепродукты подорожали до 50%, а некоторые виды продуктов питания, например растительные масла, — до 70%. Это, конечно, повлияет и на нас», — цитирует его Kun.uz.

Глава государства сообщил, что Узбекистан импортировал из Бразилии сырье для работы сахарных заводов, но сейчас поставки приостановлены.

«К сожалению, в связи с некоторыми текущими политическими ситуациями дороги оказались закрыты, а работы остановлены. Поэтому, чтобы не допустить роста цен и негативного влияния инфляции на жизнь наших людей, мы должны прилагать больше усилий, больше работать. Даже если у нас есть только один день, мы должны попытаться посадить одно дерево, собрать урожай и доставить его нашему народу», — сказал он.

Несмотря на закрытие дорог, Узбекистан продолжит работу в направлении Афганистана и Пакистана. «Наша главная цель — развитие нашего народа», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Около половины потребления растительного масла в Узбекистане покрывается за счёт импорта. В таких условиях любые колебания на мировом рынке влияют на цены на внутреннем рынке. Ситуация в Украине и России, на долю которых приходится 64% мирового экспорта растительного масла, может привести к его подорожанию в мире, в том числе в Узбекистане. «Газета.uz» писала, что рост цен на растительное масло может стать одним из главных вызовов в ближайшие месяцы.