Центральный банк Узбекистана представил предварительные показатели по счету текущих операций платёжного баланса за первый квартал 2022 года.

На счёте текущих операций платежного баланса отражаются экспорт и импорт товаров и услуг, доходы и расходы работников одной страны, работающих за границей, и иностранных работников, работающих в этой стране, доходы, подлежащие выплате или получению по зарубежным активам и обязательствам страны, а также международные денежные переводы, гранты, гуманитарная помощь и другие операции.

По предварительным данным, дефицит счёта текущих операций платёжного баланса снизился до 1 млрд долларов (по сравнению с 2,5 млрд долларов в первом квартале 2021 года).

При этом отрицательное сальдо торгового баланса (когда импорт больше экспорта) в 2,3 млрд долларов частично компенсировалось за счёт положительного сальдо первичных доходов и вторичных доходов в размере 1,3 млрд долларов.

Экспорт

За первые три месяца года экспорт товаров (без учёта экспорта золота) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 14%, или на 268,3 млн долларов — с 1,9 млрд до 2,2 млрд. Большая часть поставок пришлась на текстильную продукцию — 805,7 млн долларов (было 720 млн), недрагоценные металлы и изделия из них — 386 млн долларов (326 млн), а также продукты растительного происхождения — 221,3 млн долларов (182 млн).

Экспорт услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 31%, или на 133 млн долларов — до 557,3 млн долларов. Показатель вырос за счёт восстановление мировой деловой активности, а также значительного увеличения международных поездок в текущем году.

Импорт

В первом квартале импорт товаров увеличился на 41%, или на 2 млрд долларов — до 6,7 млрд долларов. Основную долю импортируемых товаров составили машины, оборудование, механизмы — 1,5 млрд долларов (1,4 млрд), недрагоценные металлы и изделия из них — 974,7 млн долларов (715 млн), продукция химической промышленности — 838,3 млн долларов (615 млн), а также «средства наземного, воздушного и водного транспорта» — 735,2 млн долларов (518 млн).

Импорт услуг вырос на 61%, или на 516 млн долларов — до 1,4 млрд долларов. Большая часть показателя приходится на поездки, которые увеличились на 284,3 млн долларов.

«Газета.uz» ранее подробно разбирала внешнеторговый оборот Узбекистана за первый квартал.

Первичные и вторичные доходы

Сальдо первичных доходов (оплата труда, дивиденды, рента, инвестиционные доходы) сформировалось положительным и составило 261 млн долларов (за первый квартал прошлого года — отрицательное сальдо в 49,7 млн долларов).

Пример расчёта сальдо первичных доходов = суммарная прибыль в экономике + суммарные заработные платы работников-резидентов (в том числе на доходы за границей) + чистые суммарные налоги на продукты и производство — доходы, которые были получены от собственности и переданы за рубеж — производственные субсидии (на производство).

Положительное сальдо вторичных доходов составило 1 млрд долларов (денежные переводы, гранты, гуманитарная помощь, пособия, страховые премии), уменьшившись на 11%, или на 121 млн долларов. Напомним, за три месяца 2022 года трудовые мигранты отправили в Узбекистан 1,47 млрд долларов, что на 3% больше прошлогоднего показателя. Данные переводы составляют основную часть компонентов статьи вторичных доходов.

При этом изменение геополитической ситуации в мире привело к уменьшению доходов краткосрочных работников за границей. В части же расходов увеличились начисленные проценты по привлечённым займам и доходов прямых иностранных инвесторов.