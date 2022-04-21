С 1 августа в Узбекистане будет внедрена система идентификации физических лиц по номеру мобильного телефона Mobile-ID для пользования государственными услугами. Она будет действовать дополнительно к действующим системе и средствам идентификации в системе «Электронное правительство». Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от 20 апреля об упрощении предоставления госуслуг, сокращении бюрократических барьеров и развитии национальной системы оказания госуслуг.

Mobile-ID может использоваться по желанию граждан центрами государственных услуг (ЦГУ) или нотариальными конторами либо в мобильном приложении Единого портала интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ). С её помощью можно будет пользоваться всеми государственными услугами (за исключением финансовых) без применения электронной цифровой подписи.

Для идентификации в системе Mobile-ID через ЦГУ или нотариальной конторе потребуется представить подлинник документа, удостоверяющего личность, пройти фотографирование лица в цифровом формате и сканирование отпечатков пальцев. Номер мобильного телефона гражданина будет привязан к персональному кабинету на ЕПИГУ.

Для идентификации в Mobile-ID в мобильном приложении ЕПИГУ применяется метод удаленной биометрической идентификации (Face-ID) или ЭЦП в ID-карте.

Идентификация через ЦГУ или нотариальные конторы проводится до 31 декабря 2022 года бесплатно, а с 1 января 2023 года — с взиманием разового сбора в размере 2% базовой расчётной величины.

Все уведомления в персональном кабинете на ЕПИГУ по желанию гражданина и на основе установленных платежей могут направляться в форме SMS-сообщений на номер мобильного телефона, идентифицированный в Mobile-ID.