Задержан мужчина, подозревающийся в продаже поддельных золотых монет Николая II номиналом 5 рублей. Об этом сообщил Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

По версии следствия, гражданин А. К. пытался продать гражданину М. 20 золотых монет по 300 долларов за каждую. В ходе оперативного мероприятия в Учтепинском районе Ташкента при получении 6000 долларов он был задержан.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 168 (Мошенничество) и 177 (Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) Уголовного кодекса.