25-е пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана откроется 28 апреля. Такое решение принял кенгаш верхней палаты парламента на заседании 20 апреля.

Как сообщила пресс-служба Сената, на заседании планируется рассмотреть законы «О почтовой связи», «О питьевом водоснабжении и отведении сточных вод» и «Об охранной деятельности».

Кроме того, будут обсуждаться поправки в законодательные акты в связи с совершенствованием системы управления многоквартирными домами, системы медико-социальных услуг, законодательства об оружии, о карантине и защите растений, в связи с принятием закона «О международном коммерческом арбитраже».

Сенаторы также рассмотрят отчёт Кабинета министров об исполнении в первом квартале года Государственной программы по реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы и заслушают информацию заместителя премьер-министра Шухрата Ганиева об обеспечении гарантий деятельности фермерских хозяйств.

На заседании будут заслушаны отчёты Счётной палаты, Центрального банка, генерального прокурора о деятельности в 2021 году и информация сопредседателя Национальной комиссии по вопросам детей о деятельности за прошедший период.

Вместе с тем, будут рассмотрены информация министра юстиции о состоянии правовой пропаганды и просвещения в 2021 году, а также результаты изучения состояния исполнения законов, правоприменительной практики и мониторинга принятия подзаконных актов.

На заседании также будет заслушан отчёт хокима Андижанской области о поддержке населения, нуждающегося в социальной защите, увеличении его доходов и сокращении бедности.