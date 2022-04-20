В порядок исчисления налога на имущество юридических лиц вносятся изменения. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана от 15 апреля.

Напомним, с 1 января 2022 года ставка налога на имущество юридических лиц снизилась с 2 до 1,5%, но введено требование о том, что налоговая база для зданий не может быть ниже минимального значения, установленного в абсолютной величине на 1 кв. м в следующих размерах:

в Ташкенте — 2,5 млн сумов;

в Нукусе и областных центрах — 1,5 млн сумов;

в других городах и сельской местности — 1 млн сумов.

Налогоплательщикам предоставлено право привлекать оценщиков для проведения оценки стоимости объектов недвижимости в случае, если стоимость 1 кв. м объекта ниже установленной минимальной стоимости. Результаты независимой оценки будут признаваться в качестве налоговой базы.

Согласно поправкам, при определении налоговой базы по налогу на имущество юрлиц основанием являются результаты оценки имущества, проведенной в течение последних двух лет с привлечением оценщиков.

Кроме того, норма минимальной стоимости за 1 кв. м. (статья 412 Налогового кодекса) теперь не применяется к вышкам, мостам (эстакадам), резервуарам и цистернам (сооружениям пожаротушения, цистернам), навесам, беседкам, бетонным площадкам и стенам (бордюрам).

При этом вносить изменения и дополнения в перечень объектов, на которые не распространяется минимальная стоимость, будет Кабинетом министров на основании предложений Министерства финансов и Государственного налогового комитета согласно рекомендациям субъектов предпринимательства и профессиональных оценщиков.