Министерство обороны Узбекистана прокомментировало видеозаписи, на которых можно увидеть, как через железную дорогу рядом с аэропортом Ташкента перевозится военная техника.

«В соответствии с основным планом мероприятий Министерства обороны Республики Узбекистан ежегодно в войсках производится плановая замена военной техники, вышедшей из капитального и среднего ремонта на ремонтных заводах», — говорится в сообщении.

На записи показан процесс доставки войскам техники, предназначенной для перевозки снабжения и личного состава.