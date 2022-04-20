Организация Объединённых Наций осудила взрывы в двух школах для мальчиков в столице Афганистана Кабуле, произошедшие утром 19 апреля.

В результате последовавших один за другим взрывов в школе «Абдул Рахим Шахид» и возле учебного центра «Мумтаз» в месте проживания шиитской общины как минимум шестеро погибли и ранены 20 человек. Сообщается, что атака в школе произошла, когда ученики выходили после утренних занятий.

Заместитель спецпредставителя генерального секретаря ООН по Афганистану Рамиз Алакбаров назвал насилие в или около школ абсолютно неприемлемым, указав, что для народа Афганистана, пережившего уже 40 лет войны, школы должны быть «безопасным раем, где дети учатся и процветают».

Он напомнил, что атаки против мирного населения и гражданской инфраструктуры строжайше запрещены международным гуманитарным правом, и призвал к расследованию и наказанию виновных.