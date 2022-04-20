Министерство финансов Узбекистана и Французское агентство развития (ФАР) 19 апреля подписали соглашение, направленное на содействие переходу страны на «зеленую» экономику, сообщили «Газете.uz» в ФАР.

Целью сотрудничества является подготовка, финансирование и внедрение нового стратегического механизма «зеленой» экономики, в центре которой — сохранение окружающей среды в Узбекистане и адаптация к изменению климата.

Сотрудничество рассчитано на 5 лет. Сумма первого заемного соглашения составляет 150 млн евро. Средства займа будут предоставляться Казначейству Минфина Узбекистана. Заем направлен на разработку плана действий, подкрепленного последовательной экономической, бюджетной и фискальной стратегией.

В рамках программы технического сотрудничества будет одновременно оказываться поддержка Министерству экономического развития и сокращения бедности и Министерству финансов в разработке стратегического механизма, его воплощении в государственных финансах (налоговая политика, устойчивое управление государственными компаниями, «зеленый» бюджет) и в секторальных мерах политики и программах (возобновляемые источники энергии и т. д. ).

«Программа будет способствовать переходу Узбекистана к более эффективной модели в плане ресурсов и выбросов углерода. Это может способствовать как занятости, так и экономическому росту в Узбекистане с ограниченным воздействием на окружающую среду», — подчеркнул глава регионального представительства ФАР в Центральной Азии Вансон Копэн.

«Переход на „зеленую“ экономику — это не то, что мы можем выбрать, а то, что мы должны сделать. В нашей следующей стратегии развития важность „зеленой“ экономики будет отмечена несколько раз. Для достижения этой цели мы разработали несколько проектов, и эта поддержка, полученная от ФАР, имеет основополагающее значение для продолжения работы. Это только начало, поскольку мы продолжим совместную работу с ФАР в этом направлении», — сказал заместитель министра финансов Одилбек Исаков.

«Горячо приветствую тот факт, что президент Узбекистана ставит „зеленую“ экономику в число своих приоритетов. Франция также ставит „зеленые“ вопросы на первое место в своей повестке дня. Это еще одна веха в наших высококачественных двусторонних отношениях, основанных на доверии и дружбе», — отметила посол Франции в Узбекистане Орелия Бушез.