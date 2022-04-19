Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 апреля уволил десятки руководителей и вынес предупреждение хокиму Ташкента на совещании по вопросам повышения результативности системы работы в разрезе махаллей и обеспечения занятости населения, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

На совещании отмечалось, что за три месяца помощники хокимов провели полное изучение в 6,9 миллиона домохозяйствах, где проживают 35,3 миллиона человек, и разделили их на четыре категории:

11% — домохозяйства с низким доходом;

47% — имеют постоянный доход, но нуждаются в дополнительном заработке;

6% — нуждающиеся в социальной защите;

36% — благополучные семьи с хорошим экономическим положением.

«То есть через новую систему каждый хоким, его первый заместитель по экономике и помощники хокимов узнали, что им необходимо работать с 64% населения», — говорится в сообщении.

Местные чиновники и помощники хокимов за три месяца обеспечили работой 736 тысяч граждан и обучили профессиям и предпринимательству 54 тысячи граждан из первой и второй категории домохозяйств.

По инициативе помощников хокимов в махаллях на реализацию 50 тысяч проектов семейного предпринимательства выделено 1,3 трлн сумов кредитов и 20 млрд сумов субсидий.





В результате в регионах начали работу 47 тысяч новых предпринимателей, запущено 8000 малых производственных и сервисных объектов, восстановлены и увеличены мощности 2500 предприятий.

«Впервые в истории Узбекистана мы говорим о таких больших цифрах, реализованных на практике. Мы создали в махалле систему и условия. Конечно, те руководители районов и городов, которые работали самоотверженно, дают результат», — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев поручил наградить 14 помощников хокимов, показавших лучшие результаты, и направить благодарственное письмо 2943 помощникам хокимов, добившихся положительных результатов. Отмечалось, что помощники хокимов, показавшие положительные результаты, являются резервом кандидатов, достойных нагрудного знака «Реформатор Нового Узбекистана».

Глава государства также подверг резкой критике недостатки в системы. В частности, в 40% махаллей пока не видно результатов работы помощников хокимов.

Например, в 450 махаллях уровень безработицы превышает 20%. В Ташкентской области таких махаллей 49, Ферганской — 52, Андижанской — 45.

В связи с этим были предупреждены хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, его первый заместитель, а также начальник Государственного налогового управления столицы Юнусжон Насимджанов. Поручено рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям первых заместителей хокимов Ферганской и Хорезмской областей.

Кроме того, освобождены от должностей:

хокимы Алтынкульского района Андижанской области и города Зарафшан Навоийской области;

первые заместители хокимов Бекабадского, Аккурганского, Касансайского, Нишанского, Избосканского, Кургантепинского, Шаватского, Турткульского, Тамдынского, Туракурганского, Кумкурганского, Ферганскогой районов и городов Навои и Каттакурган;

прокуроры Карманинского и Фаришского районов;

начальники ОВД Янгиера, Шахрисабза и Фаришского района;

начальники государственных налоговых инспекций Нуратинского, Музрабатского, Шахрисабзского и Мирзачульского районов;

«В то же время очень печально, что некоторые помощники местных хокимов занимаются вымогательством, обещая помочь с получением кредитов, субсидий и земли, — сказал президент.

Например, помощник хокима в махалле «Шарк» Туракурганского района был пойман при получении взятки за рекомендацию по выдаче льготного кредита и приговорен к 5 годам лишения свободы. Аналогичные случаи произошли в Мирзо-Улугбекском, Юнусабадском, Букинском, Бахмальском районах, Маргилане и Ширине.

«Настоятельно предупреждаю всех хокимов областей, районов и городов, их первых заместителей, представителей республики, Убайдуллаева (Мирзохида Убайдуллаева, директора Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства) и руководителей подразделений. Среди нас не будет места руководителям, которые не удовлетворяют потребности людей и не понимают важности человеческого достоинства», — сказал президент.