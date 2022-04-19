В Ташкенте планируется построить самый крупный закрытый аквапарк в Центральной Азии. Об этом в интервью телеканалу «Узбекистан 24» 18 апреля сообщил заместитель хокима Ташкента — начальник управления инвестиций и внешней торговли Шароф Рахманов.

В понедельник президент ознакомился с проектом крытого аквапарка, который разместится на территории «Технопарка» в Яшнабадском районе столицы (бывший авиационный завод ТАПОиЧ). Объект планируется построить на территории неиспользуемых ныне 4,5 га земель и одного здания с привлечением прямых иностранных инвестиций.

Здесь будут крытые и открытые бассейны, водные аттракционы, рестораны, детские площадки. Согласно презентации, крытая часть аквапарка может вмещать в себя 6000 посетителей, открытая часть — 1000 человек.

Глава государства также ознакомился с проектом создания цветочного сада на территории Парка астрономии в Юнусабадском районе.

«Сад станет ещё одним шагом в процессе создания условий для культурного отдыха населения и улучшения экологии столицы», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Аквапарк













Цветочный сад