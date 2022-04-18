На территории «Технопарка» в Яшнабадском районе Ташкента (бывший авиационный завод ТАПОиЧ) планируется построить аквапарк. Его проект был представлен президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в понедельник.

«Объект планируется построить на территории неиспользуемых ныне 4,5 га земель и одного здания с привлечением прямых иностранных инвестиций. Здесь будут крытые и открытые бассейны, водные аттракционы, рестораны, детские площадки», — говорится в сообщении.

Глава государства также ознакомился с проектом создания Цветочного сада на территории Парка астрономии в Юнусабадском районе.

«Сад станет ещё одним шагом в процессе создания условий для культурного отдыха населения и улучшения экологии столицы», — говорится в сообщении.





На презентации был также показан проект реконструкции государственных музеев. Планируется улучшить внутренние условия и техническое оснащение зданий, сохранив при этом их архитектурный облик и историческую ценность, отмечает пресс-служба президента.

«На основе опыта всемирно известных музеев в проекте учтены особенности повышения наглядности экспонатов, безопасности хранения исторических артефактов, создания удобств для посетителей. В результате этой работы расширится экспозиционная площадь музеев и повысится их привлекательность для местных жителей и туристов», — подчёркивается в сообщении.





Проект университета «Новый Узбекистан». Фото: «Узбекистан 24».

Кроме того, президент ознакомился с ходом реализации проекта строительства университета «Новый Узбекистан». Для вуза выделено 30 га земли вдоль улицы Дурмон йули в Мирзо-Улугбекском районе. Проект комплекса разработан совместно с турецкой Outdoor Factory. Он предусматривает возведение учебных корпусов для пяти факультетов, административного здания, общежития для преподавателей и студентов, столовой, библиотеки, лаборатории, дворца спорта и стадиона.

В настоящее время в этом месте находится президентская школа. В будущем здесь разместится Агентство президентских образовательных учреждений. Таким образом, тут появится интегрированный образовательный комплекс, отмечается в сообщении.