На посту дорожно-патрульной службы «Сырдарья» 11 апреля в автомобиле Nexia было найдено 446 кг животного мяса неизвестного происхождения без санитарных документов, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

По данным ведомства, житель села Чиракчинского района вёз мясо в багажнике автомобиля из Кашкадарьи в Ташкент. Груз обнаружили сотрудники УВД Сырдарьинской области и управления ветеринарии и развития животноводства.

Лабораторное исследование в Государственном центре диагностики болезней животных и безопасности пищевых продуктов показало непригодность мяса к употреблению. Оно было захоронено согласно заключению областного управления ветеринарии и развития животноводства.

Автомобиль помещён на штрафную площадку. Управление уголовного розыска УВД Сырдарьинской области ведёт расследование.