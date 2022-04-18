Ученик 10-го класса школы №68 Сергелийского района Ташкента скончался в результате драки в компьютерном клубе. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По данным ведомства, 17 апреля примерно в 18:00 в компьютерном клубе Game club на втором массиве Сергелийского района между 16-летним И. Ш. и 18-летним Х. С. произошёл конфликт. Х. С. нанёс удары рукой и ногой, в результате чего И. Ш. упал на пол без сознания.

Пострадавший скончался по пути в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.

Следственный отдел УКД ОВД Сергелийского района возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по пункту «д» части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлёкшее смерть потерпевшего / наказывается лишением свободы от 8 до 10 лет). Подозреваемый задержан.