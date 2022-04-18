Стоимость услуги по обучению вождению в автошколах Узбекистана резко подорожала, следует из данных Государственного комитета по статистике.

Если с начала года цены на курсы вождения выросли в среднем на 13,9%, то только в марте этот показатель составил 13,3%.

Повышение платы за обучение на курсах по подготовке водителей зафиксировано во всех регионах страны. При этом максимальным оно было в Джизакской и Самаркандской областях (в 1,4 раза), отмечает Госкомстат.

В 2021 году цены на курсы в среднем выросли всего лишь на 0,3%.

Причины повышения цен

Руководитель одной из автошкол Самаркандского района сообщил, что в марте владельцы школ по подготовке водителей договорились установить единую цену в 2,5 млн сумов. Сумма включает в себя обучение, практические занятия, при этом никаких дополнительных плат (за топливо и другое) с учеников не взимается.

«В прошлом году стоимость обучения у некоторых была даже 700−800 тысяч сумов. Раньше были те, кто на срочной основе выдавал права. Или те, кто собирал группу слушателей, но при этом не имел автомобили для практических занятий. Мы решили установить единую цену в 2,5 млн сумов, чтобы предотвратить такие случаи. Никто не будет брать больше или меньше этой суммы», — заявил он.

Предприниматель сообщил, что из-за демпинга цен упало качество преподавания. По его словам, теперь соблюдение единых цен будут проверять сами владельцы автошкол.

В Джизакской области также установили единую цену. Владелец автошколы в Джизаке сообщил, что на встрече, в которой принимали участие предприниматели сферы и представители регистрационно-экзаменационного отдела УБДД, была достигнута договоренность по установлению единой цены в 1,6 млн сумов.

«Раньше стоимость обучения 950 тысяч сумов, 1 млн сумов. Хотя ещё 6−7 лет назад обучали за 1,2 млн сумов. Сейчас договорились установить единую цену в 1,6 млн сумов. Иначе цена обучения не покрывает расходы на зарплаты преподавателей и сотрудников, эксплуатацию автомобилей во время вождения, коммунальные платежи. Из-за этого многие начали экономить [на обучении]», — заявил он.

Другой руководитель школы по подготовке водителей добавил, что единая цена обучения на категорию «B» установлена в размере 1,6 млн сумов, на категорию «BC» — 2,04 млн сумов.