По итогам соревнования «Саянский марш», проходившем в рамках Армейских международных игр в России, сборная команда военнослужащих из Узбекистана заняла третье место, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства обороны.

Сборная Узбекистана, принимавшая участие в этих соревнованиях во второй раз, сохранила прошлогодний результат. Победителем в общекомандном зачёте стала сборная команда России, второе место заняла сборная Китая.





Кроме Узбекистана, в соревновании приняли участие команды из Абхазии, Ирана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Южной Осетии.

Команды, преодолевая 50-километровый маршрут по труднодоступной горной местности, выполнили нормативы по 12 условиям конкурса. От каждого участника требовалось не только продемонстрировать мастерство и навыки, но и показать боевую и физическую подготовку.





Победителям и призёрам были вручены медали и памятные подарки Армейских международных игр. В воскресенье, 17 апреля, участников соревнований от Узбекистана торжественно встретили в Ташкентском международном аэропорту.

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