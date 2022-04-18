На торговой платформе E-auksion завершились торги за участок, на котором располагался Агрегатный завод на улице Уста Ширин в Алмазарском районе Ташкента.

Объект купила компания Build Power, предложившая за лот 208,7 млрд сумов (18,4 млн долларов по курсу ЦБ на 18 апреля) при стартовой цене 130,4 млрд сумов. Торги продлились почти 47 минут.





Агентство по управлению госактивами выставило территорию на продажу 13 марта этого года. Участок занимает 9,63 га, а общая площадь зданий и сооружений составляет 52,9 тысячи кв. м. Объекты находят на балансах Agregat zavodi и Agregat avtokomplekt.

В июне 2020 года президент Шавкат Мирзиёев поручил перенести завод «Агрегат» в Чирчик и построить на его месте в Ташкенте доступные дома в 12, 14, 16 этажей.





В июле 2021 года «Газета.uz» сообщала, что заводы сельхозтехники в Ташкенте и Чирчике, Ташкентский агрегатный завод, предприятия «Технолог» и «УзКлаас Агро» будут размещены в одном месте и объединены в промышленный кластер. На его создание планируется выделить 500 млрд сумов. Эти средства намечено возвратить за счёт продажи через аукцион зданий и сооружений, земельных участков предприятий.

Согласно данным ЕГРПО, компания Build Power зарегистрирована 19 ноября 2021 года в Ташкенте. Занимается строительством жилых зданий. Учредителями указаны компания Golden House Development (99%) и частное лицо Борис Яковлев (1%).

В декабре земельный участок в Чиланзарском районе Ташкента, где на площади 27,86 га располагался военный городок, купила компания Do’mbrobod City Group, созданная 2 декабря, за 11 дней до сделки. Тогда объект был приобретён за 266,4 млрд сумов. В торгах также участвовала Build Power.