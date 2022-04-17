Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) 3 октября опубликовал «Архив Пандоры» (The Pandora Papers), где содержатся данные из утечки около 11,9 миллиона документов (почти 3 терабайта) из 14 офшорных регистраторов. Данные в архиве постепенно пополняются.





В архиве приводятся имена более 60 человек, связанных с Узбекистаном. В социальных сетях обратили внимание на то, что среди них имеются Нодира Умурзакова и Марлен Азизов — супруга и тесть министра внешней торговли и инвестиций, заместителя премьер-министра Сардора Умурзакова.

Нодира Умурзакова (на 23 января 2020 года считалась домохозяйкой) указана как конечный бенефициарный владелец Aslett Investments, зарегистрированной в январе 2014 года на Британских Виргинских островах.





Согласно сервису Orginfo.uz, супруга вице-премьера и компания не владеют долями в местных компаниях.

Ещё одним конечным бенефициарным владельцем Aslett Investments указан Марлен Азизов, отец Умурзаковой.

Марлен Азизов, который в своё время работал гендиректором Чиназского домостроительного комбината, также указан бенефициаром таких компаний, как Zarubezhvodstroy, Alastor International, Coribridge International, Cannonford International и Hartswood Estates, зарегистрированных на Британских Виргинских островах в период с 2012 по 2016 годы.

Комментарий МИВТ

В пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли на запрос «Газеты.uz» сообщили, что Марлен Азизов «с начала 90-х годов вёл предпринимательскую деятельность в различных сферах — в Российской Федерации и ряде европейских стран».

«Н. Умурзакова, дочь М. Азизова, никогда не была вовлечена в предпринимательскую деятельность и не являлась владельцем или бенефициаром каких-либо активов или собственности за рубежом. Наличие её имени в базе данных Pandora Papers может объясняться ошибочным указанием её как члена семьи М. Азизова. В настоящее время выясняются причины данной неточности», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в списке также есть Рано Раматова — супруга первого вице-премьера Ачилбая Раматова. Она назвала эту информацию «ложной и не соответствующей действительности».

На днях главный редактор издания Rost24 Анора Садикова сообщила, что ей пришлось удалить статью про другого представителя Узбекистана в «Архиве Пандоры» — предпринимателя Жахонгира Усманова — «из-за угроз и давления».

Использование офшоров — распространённая практика

Как пишет OCCRP, офшорные структуры можно использовать для множества совершенно законных целей, даже если выгода для общественного блага при этом сомнительна.

Корпорации с их помощью минимизируют налоги, обходят излишне обременительные регулятивные требования, или защищают себя от рисков коррумпированной правовой системы, когда их активы могут оказаться под угрозой.

Состоятельные люди могут задействовать офшоры, чтобы обезопасить процесс наследования или обеспечить свои интересы в случае дорогостоящего бракоразводного процесса.

В то же время эти структуры позволяют скрывать нелегальные доходы, предупреждает OCCRP, который за несколько лет выявил сразу несколько масштабных схем отмывания денег, известных как «ландроматы».