С 20 по 23 апреля Ташкент примет масштабную серию международных турниров по конкуру: этап Кубка наций и Кубка мира Евразийской лиги. В рамках данного турнира также будут проведены международные соревнования с высотой препятствий от 120 до 130 см.

Эти соревнования имеют крайне важное значение для квалификации спортсменов Узбекистана, в случае набора достаточного количества очков во всех этапах они смогут принять участие в Чемпионате мира, который состоится в Дании в августе 2022 года, а также принять участие в большом финале Кубка наций 2022 года, проходящего ежегодно в Барселоне в сентябре, и выступить в финальном Кубке мира, проводимого в апреле 2023 года в Лас-Вегасе. Соревнования пройдут под патронажем Международной федерации конного спорта (FEI) и Азиатской федерации конного спорта.

В соревнованиях примут участие всадники из Армении, Азербайджана, Германии, Грузии, Ирана, Катара, Казахстана, Кыргызстана, ОАЭ, Омана, Пакистана, Польши, Таджикистана, Турции, Туркменистана, США и Финляндии.

21 апреля в 15:00 состоится церемония открытия, а в 16:00 стартует этап Кубка мира Евразийской лиги с высотой препятствий 150 см.

22 апреля в 10:00 состоится Кубок председателя Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана, в 16:00 — Кубок президента Республики Узбекистан.

23 апреля в 15:00 состоится церемония открытия перед командными соревнованиями этапа Кубка наций. В 16:00 стартует этап Кубка наций Евразийской лиги Eurasia Team Cup с высотой препятствий 145 см. В 18:00 пройдет церемония закрытия.

Вход на соревнования свободный.

Программа соревнований

20 апреля в 16:00:

маршрут №1, 120 см;

маршрут №2 Maxima Masters Cup Eurasia, 140 см.

21 апреля:

10:00 — маршрут №3, 130 см;

15:00 — торжественная церемония открытия соревнований, парад конников;

16:00 — маршрут №4, этап Кубка мира Евразийской лиги Гран-при, 150 см.

22 апреля:

10:00 — маршрут №5, Кубок председателя Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана, 130 см;

16:00 — маршрут №6, Кубок президента Республики Узбекистан, 130 см.

23 апреля:

10:00 — маршрут №7, Кубок КСК Universal Jumping, 120 см — основной, 115 см — дети;

15:00 — церемония открытия;

16:00 — маршрут №8, этап Кубка наций Евразийской лиги Eurasia Team Cup, 145 см;

18:00 — церемония закрытия.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 91−136−35−51.

Адрес КСК Universal Jumping Agro: м-в Карасу, 6.

Ориентир: напротив областного ГАИ.

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