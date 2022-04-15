Председатель правления АО «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков представил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву презентацию о развитии кластера сельскохозяйственного машиностроения.

В соответствии с постановлением президента Узбекистана от 31 июля 2019 года создана новая система государственной поддержки системы производства и закупки сельскохозяйственной техники. Это дает свои результаты: фермеры получают доступ к производственной технике. В частности, только за первый квартал 2022 года на приобретение 1,6 тысячи единиц техники было выделено субсидий на 23 млрд сумов.

В результате проведенной в 2021 году модернизации производств себестоимость тракторов снизилась на 4,6 тысячи долларов. Благодаря этому предприятия отрасли, работавшие до этого в убыток, вышли в прибыль.

В целях развития отрасли на основе промышленного кластера в Чирчике создается кластер сельхозтехники. Сегодня сюда полностью перебазировано оборудование бывших заводов «Технолог» и «Агрегат».

В ходе презентации обсуждались работа в этом направлении и планы на будущее.

«Сельскохозяйственная техника — это большая и важная отрасль. От нее зависят урожайность, продовольственная безопасность. Предстоит еще многое сделать в плане освоения производства современного оборудования, качества и сервиса», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Для организации системной работы решено создать комиссию по сельскохозяйственной технике во главе с премьер-министром.

В первую очередь необходимо наладить производство культиваторов, сеялок, косилок, чизелей, борон на базе переданных мощностей кластеру в Чирчике. Также планируется передислокация Ташкентского тракторного завода и запуск кластера в январе 2023 года. До этого важно изучить спрос агрокластеров и фермеров, сформировать конкретные заказы, отмечалось на мероприятии.





Сегодня высок спрос на технику для лазерного нивелирования. В связи с этим ответственным лицам поручено наладить выпуск такой техники. Дано указание полностью отказаться от устаревших тракторов и создать новую отечественную модель трактора.

Отмечалось, что использование комбайнов для уборки хлопка в 2022 году достигнет 35%, а в 2023 году — 50%.

Имеются также возможности для локализации 90 видов комплектующих и снижения себестоимости техники не менее чем на 12%, запустив до конца 2022 года литейный завод в Андижане.

Еще одна проблема, которая волнует фермеров и дехкан, — ремонт, поиск запасных частей и техническое обслуживание техники. В связи с этим президент подчеркнул необходимость создания комплексной системы реализации и обслуживания в машиностроении, создания сервисных центров и 100 мобильных групп в 14 регионах.

Определены задачи по подготовке специалистов по эксплуатации новой техники и по механизации сельского хозяйства в целом.

В июле 2020 года согласно правительственным решениям государственные доли в уставном капитале Ташкентского завода сельскохозяйственной техники, Ташкентского агрегатного завода, Чирчикского завода сельскохозяйственной техники, Uz Claas Agro и АО «Технолог» были переданы в доверительное управление АО «Узавтосаноат».

На правах рекламы.