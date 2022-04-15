На совещании под руководством президента Шавката Мирзиёева рассмотрены вопросы продовольственной безопасности и сельскохозяйственного производства, связанные с резким ростом мировых цен на продовольствие и удобрения и другими глобальными тенденциями.

В этом году необходимо вырастить 7,7 миллиона тонн пшеницы и 23 миллиона тонн плодоовощной продукции, объём экспорта должен составить 1,5 млрд долларов. Урожайность пшеницы должна быть не ниже 70 центнеров с гектара, указывалось на совещании.

Требуется эффективно использовать более 300 тысяч га земли, дополнительно выделяемых для плодоовощеводства. Посевы хлопка и зерна сокращены на 80 тысяч га, эти участки переданы 254 тысячам жителей на основе открытых торгов — таким образом, для выращивания продовольствия в каждом районе выделены дополнительно 500 га посевных площадей.

«Эти земли должны быть базой для выращивания исключительно только продовольственной продукции», — цитирует слова президента его пресс-служба.





Среди самых острых вопросов, волнующих фермеров, отмечены: малое число урожайных и надёжных сортов семян и саженцев, не проведённый гарантированный закуп выращенной сельхозпродукции.

Ответственным должностным лицам поручено доставить семена на места и провести полевые ярмарки, организовать посевы на основе принципа «один контур — один вид продукции», ускоренно организовать заключение договоров гарантированных закупок. На эти цели Агентству по развитию садоводства и тепличного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства выделено дополнительно 300 млрд сумов.

На совещании проанализированы глобальные тенденции на рынке продовольствия. Рост мировых цен в марте по сравнению с прошлым годом составляет 34%. С начала года на мировых рынках цены на пшеницу выросли на 20%, кукурузу — на 19%, пищевые зерновые — 20%, растительное масло — 23%. Цены на минеральные удобрения и топливо выросли в 2 раза.

Эти факторы оказывают влияние на себестоимость продукции кластеров, фермеров и дехкан и их финансовое состояние, говорилось на совещании.

Отмечено, что благодаря обильным осадкам, на 20% возросли запасы воды в Ферганской долине, Ташкентской области и Самарканде. В то же время ожидаются трудности с водообеспечением в Каракалпакстане, Бухаре, Кашкадарье, Сурхандарье, Хорезме.

В местах расположения новых водохранилищ на площадях более 100 тысяч га поручено оказать помощь в создании инфраструктуры и организовать сев подходящих культур.

Областные хокимияты должны создать карты новых сельхозземель вблизи водохранилищ, выделить земельные контуры и спроектировать ирригационные сети к ним, подготовить проекты для привлечения инвесторов к посеву на них продовольственных культур.