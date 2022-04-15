Parkent Plaza — это целый жилой и бизнес-квартал на пересечении ул. Махтумкули и Паркент со своей экосистемой, где будет комфортно и бизнесу, и жителям.

Коворкинги, студии фитнеса и йоги, детские центры развития, учебные центры, салоны красоты — вас ждут цокольные помещения, находящиеся из-за оригинальности ландшафта на уровне первых этажей, что делает цены в два раза выгоднее.





Помещения площадью 600 кв. м готовы принять автомойку или магазин для автолюбителей, химчистку, тренажерный зал. Здесь также может удобно расположиться контактный центр или любой другой бизнес.

По ул. Махтумкули скоро откроется автомобильная дорога и бульвар. Расположенные там коммерческие помещения площадью 30 кв. м отлично подойдут для аптек, мини-банков, магазинов и кофеен.





Люксовые офисы и бутики комфортно расположатся в башнях Parkent Plaza.

Parkent Plaza предлагает:

помещения от 30 до 600 кв. м;

подземную и наземную парковки;

возможность покупки от 7,5 млн сумов за кв. м и аренды от 160 тысяч за кв. м;

беспроцентную рассрочку, а при 100-процентной оплате — скидки;

сервисное обслуживание управляющей компании.

В апреле инвестировать в недвижимость выгоднее, так как цены компания не будет поднимать до мая.





Девелопер FDG стремится к тому, чтобы каждый житель Parkent Plaza в шаговой доступности нашел все необходимое для себя и чтобы каждый объект инфраструктуры дополнял экосистему комплекса и вносил свою составляющую, извлекая из этого максимум пользы.





Контактный центр по вопросам приобретения квартир: (+998) 78−150−55−11.

Телефон по вопросам подбора локаций для бизнеса: (+998) 93−555−50−01.

Сайт: parkent-plaza.uz

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