Parkent Plaza — это целый жилой и бизнес-квартал на пересечении ул. Махтумкули и Паркент со своей экосистемой, где будет комфортно и бизнесу, и жителям.
Коворкинги, студии фитнеса и йоги, детские центры развития, учебные центры, салоны красоты — вас ждут цокольные помещения, находящиеся из-за оригинальности ландшафта на уровне первых этажей, что делает цены в два раза выгоднее.
Помещения площадью 600 кв. м готовы принять автомойку или магазин для автолюбителей, химчистку, тренажерный зал. Здесь также может удобно расположиться контактный центр или любой другой бизнес.
По ул. Махтумкули скоро откроется автомобильная дорога и бульвар. Расположенные там коммерческие помещения площадью 30 кв. м отлично подойдут для аптек, мини-банков, магазинов и кофеен.
Люксовые офисы и бутики комфортно расположатся в башнях Parkent Plaza.
Parkent Plaza предлагает:
- помещения от 30 до 600 кв. м;
- подземную и наземную парковки;
- возможность покупки от 7,5 млн сумов за кв. м и аренды от 160 тысяч за кв. м;
- беспроцентную рассрочку, а при 100-процентной оплате — скидки;
- сервисное обслуживание управляющей компании.
В апреле инвестировать в недвижимость выгоднее, так как цены компания не будет поднимать до мая.
Девелопер FDG стремится к тому, чтобы каждый житель Parkent Plaza в шаговой доступности нашел все необходимое для себя и чтобы каждый объект инфраструктуры дополнял экосистему комплекса и вносил свою составляющую, извлекая из этого максимум пользы.
Контактный центр по вопросам приобретения квартир: (+998) 78−150−55−11.
Телефон по вопросам подбора локаций для бизнеса: (+998) 93−555−50−01.
Сайт: parkent-plaza.uz
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