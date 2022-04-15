Сегодня, 15 апреля, по Узбекистану ожидается малооблачная и тёплая погода, сообщила пресс-служба Узгидромета.

В дневные часы температура воздуха будет в пределах +28…+33 градусов.

В выходные по большей части территории сохранится погода без осадков. Лишь по Каракалпакстану, Хорезмской области с увеличением облачности местами пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Местами по северу и пустынной зоне будет усиливаться ветер до 17−22 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком.

Температура воздуха в эти дни составит ночью +14…+19 градусов, днём — +30…+35, что на 6−8 градусов выше нормальных для середины апреля значений.