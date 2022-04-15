Кабинет министров постановлением от 14 апреля утвердил Положение о порядке осуществления государственного земельного и кадастрового контроля, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, тем, кто сообщил о самовольном захвате земли, будут выплачивать поощрение в размере 10% от БРВ (27 тысяч сумов).

В соответствии с положением, земельный контроль осуществляется хокимиятами, Кадастровым агентством, Министерством сельского хозяйства, Комитетом по экологии и охране окружающей среды. Кадастровый контроль осуществляется Кадастровым агентством.

Земельный контроль проводится не более чем за 10 рабочих дней по следующим основаниям:

️при нарушении законодательства в области мониторинга земель;

при фиксации нарушения в электронной системе и при сравнении аэрокосмических снимков;

️по жалобам на нарушения земельного законодательства;

️на основе сообщений СМИ или социальных сетей;

️при получении судом и иными органами информации о земельном правонарушении.

Кадастровый контроль заключается в предоставлении органами, ответственными за ведение кадастра, информации для включения в Единую систему государственных кадастров, контроле за соблюдением юридическими и физическими лицами законодательства о кадастре.