Кабинет министров постановлением от 14 апреля утвердил Положение о порядке осуществления государственного земельного и кадастрового контроля, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.
Согласно документу, тем, кто сообщил о самовольном захвате земли, будут выплачивать поощрение в размере 10% от БРВ (27 тысяч сумов).
В соответствии с положением, земельный контроль осуществляется хокимиятами, Кадастровым агентством, Министерством сельского хозяйства, Комитетом по экологии и охране окружающей среды. Кадастровый контроль осуществляется Кадастровым агентством.
Земельный контроль проводится не более чем за 10 рабочих дней по следующим основаниям:
- ️при нарушении законодательства в области мониторинга земель;
- при фиксации нарушения в электронной системе и при сравнении аэрокосмических снимков;
- ️по жалобам на нарушения земельного законодательства;
- ️на основе сообщений СМИ или социальных сетей;
- ️при получении судом и иными органами информации о земельном правонарушении.
Кадастровый контроль заключается в предоставлении органами, ответственными за ведение кадастра, информации для включения в Единую систему государственных кадастров, контроле за соблюдением юридическими и физическими лицами законодательства о кадастре.