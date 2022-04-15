Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 апреля провёл совещание по развитию сельскохозяйственного машиностроения. Он поставил задачи освоить производство современного сельхозоборудования, обеспечить его качество и сервисное обслуживание.

С этой целью в Чирчике на основе промышленного кластера создаётся кластер сельхозтехники, куда перебазировано оборудование бывших заводов «Технолог» и «Агрегат». Туда же планируется перенести Ташкентский тракторный завод.

Кластер должен быть запущен в январе 2023 года. В нём поручено наладить производство в первую очередь культиваторов, сеялок, косилок, чизелей, борон. Для удовлетворения высокого спроса на технику для лазерного нивелирования на совещании поручено наладить её выпуск.

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Отмечены возможности для локализации 90 видов комплектующих и снижения себестоимости техники не менее чем на 12%. Для этого планируется запуск литейного завода в Андижане до конца года.

Для ремонта, поиска запасных частей и техобслуживания требуется создать целостную систему продаж и сервиса и 100 мобильных групп во всех регионах, было указано на совещании.


В результате проведенной в 2021 году модернизации тракторостроения себестоимость тракторов снизилась на 4600 долларов. Благодаря этому предприятия отрасли, работавшие до этого в убыток, вышли в прибыль, говорится в сообщении.

Новая система государственной поддержки производства и закупки сельскохозяйственной техники даёт свои результаты, отмечает пресс-служба президента. За январь-март на приобретение 1600 единиц сельскохозяйственной техники было выделено субсидий на 23 млрд сумов.

Использование комбайнов для уборки хлопка в этом году достигнет 35%, а в 2023 году — 50%, отмечалось на совещании.

В ходе предвыборной кампании 2021 года Шавкат Мирзиёев говорил на встрече с избирателями в Карши, что в течение следующих пяти лет будет модернизировано 40% сельскохозяйственной техники. Уровень механизации сельского хозяйства повысится до 90%, в том числе машинный сбор хлопка — с 15% до 60%. Практика компенсации из бюджета 30% за использование машин при сборе урожая хлопка будет продлена ещё на три года.