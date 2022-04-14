Кабинет министров утвердил положение, устанавливающее порядок привлечения волонтёров органами госуправления и хокимиятами.

Госорганам поручено составить список задач и функций, к выполнению которых будут привлекаться волонтёры, а также принимать меры поощрения в отношении активных волонтёров. Активные члены волонтёрских групп будут получать поощрение из внебюджетных источников средств и других не запрещённых законом источников.

При госорганах будут созданы волонтёрские группы, отбор волонтёров в них будет вестись на основе собеседования, проводимого комиссией госоргана. Кандидаты, имеющие требуемые знания и навыки и прошедшие собеседование, сформируют в группы волонтёров. Объявления об отборе волонтёров должны публиковаться на сайтах госорганов.

Советникам руководителей госорганов по вопросам молодёжи даны полномочия работать с волонтёрам, организовывать акции и проекты и вносить предложения о материальном поощрении волонтёров.

Учёт волонтёров и их участия в волонтёрских проектах будет вестись Агентством по делам молодёжи на электронной платформе волонтёров, запускаемой с 1 июня.

В качестве волонтёров в деятельность госорганов могут вовлекаться лица, достигшие совершеннолетия, обладающие знаниями и умениями в соответствующей сфере деятельности.

Постановлением запрещено привлекать в качестве волонтёров к деятельности госорганов:

признанных в установленном порядке недееспособными или ограниченных в дееспособности лиц;

не владеющих достаточными знаниями и навыками в соответствующей области волонтёрства;

работников госоргана — к волонтёрской деятельности в госоргане, в котором они работают (кроме корпоративного волонтёрства);

лиц, против которых возбуждено уголовное дело, или имеющих неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление;

отбывающих уголовное наказание;

лиц, имеющих заболевания или физические недостатки, препятствующие выполнению волонтёрской задачи;

лиц на действительной военной службе;

профессиональных сотрудников религиозных организаций.

Не допускается привлекать волонтёров в структуры, которые занимаются:

проведением операций, связанных с деньгами;

хранением и обработкой конфиденциальной информации;

выполнением задач, опасных для жизни человека, которые требуют особых знаний и умений.

Деятельность госорганов по привлечению волонтёров будет оценивать Агентство по делам молодёжи и публиковать на платформе волонтёров ежеквартальные рейтинги госорганов. Агентство по делам молодёжи также будет оказывать госорганам методическую помощь по организации работы с волонтёрами.

Согласно закону «О волонтёрской деятельности», основными задачами волонтёрства является вовлечение граждан в многообразную общественную деятельность, оказание помощи обществу в решении социальных задач и др.

В законе также установлены принципы волонтёрской деятельности: законность, гуманность, равенство, добровольность, безвозмездность.