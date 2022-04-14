Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси планирует посетить Узбекистан и Казахстан в конце апреля. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

По данным агентства, Токио также планирует провести к концу июня встречу министров иностранных дел пяти стран региона, в том числе Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, для обсуждения мер по укреплению экономических отношений.

Япония и пять стран начали диалог на уровне министров иностранных дел в 2004 году по вопросам регионального развития. В 2020 году они провели видеоконференцию, договорившись о сотрудничестве в борьбе с пандемией коронавируса.

Kyodo отмечает, что Китай продолжает инвестировать в крупномасштабную инфраструктуру в Центральной Азии в рамках своей инициативы «Один пояс — один путь». В январе председатель КНР Си Цзиньпин провел онлайн-переговоры с лидерами тех же пяти стран, обсудив региональную безопасность.

Ожидается, что на запланированной встрече Япония предупредит, что кредиты Китая могут обременить страны, которые могут столкнуться с проблемами погашения займов. По словам источников агентства, Йосимаса Хаяси, вероятно, отметит качество японских инвестиций, а также объявит о помощи в борьбе с пандемией.

В 2022 году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений Японии с пятью странами Центральной Азии после обретения ими независимости.

В марте прошлого года президент Кыргызстана Садыр Жапаров сообщал, что некоторые инфраструктурные объекты могут отойти под управление Китая, если страна не выплатит госдолг вовремя. При этом он отмечал, что источники для погашения кредита есть. В октябре Китай согласился отсрочить Кыргызстану выплаты на шесть лет.